ABD Kongresi'ne 'olası İran savaşı finansmanına karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Kongresi'ne 'olası İran savaşı finansmanına karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika Dünya

ABD Kongresi'ne 'olası İran savaşı finansmanına karşı' tasarı sunuldu

6 saat önce

ABD Kongresinin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisine, "Kongrenin izni olmadan İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" bir tasarı sunuldu.

ABD Kongresi'ne 'olası İran savaşı finansmanına karşı' tasarı sunuldu, System.String[]

ABD Kongresinin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisine, "Kongrenin izni olmadan İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" bir tasarı sunuldu.


Senatoya Demokrat Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisine vekil Ro Khanna tarafından sunulan söz konusu tasarılarda, Başkan Donald Trump yönetimine tepki gösterildi. Trump yönetiminin ABD'yi yeni bir savaşa sürüklediği vurgulanan tasarıda, ABD Kongresinin izni olmadan İran'a karşı askeri harekat için gerekli tüm finansmanın engellenmesi istendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:56 
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