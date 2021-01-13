ABD Kongresi'ne saldırı: Avrupa Birliği liderleri 'Pompeo ile görüşmeyi iptal etti' - Son Dakika
BBC

ABD Kongresi'ne saldırı: Avrupa Birliği liderleri 'Pompeo ile görüşmeyi iptal etti'

13.01.2021 06:22
ABD Kongresi'ne saldırı: Avrupa Birliği liderleri 'Pompeo ile görüşmeyi iptal etti', System.String[]

Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Başkan Yardımcısı Mike Pompeo'nun planlanan son Avrupa ziyaretinin Lüksemburg ayağını, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendisiyle görüşmeyi reddetmesi sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Başkan Yardımcısı Mike Pompeo'nun planlanan son Avrupa ziyaretinin Lüksemburg ayağını, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendisiyle görüşmeyi reddetmesi sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.

Avrupalı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Reuters, AB liderlerinin, Trump destekçilerinin 6 Ocak'taki Kongre baskınına tepki olarak Pompeo'yla görüşmeyi reddettiklerini; Pompeo'nun bu sebeple seyahatinin bir kısmını son dakikada iptal ettiğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta Pompeo'nun 13 Ocak'ta Brüksel'e iki günlük bir ziyarette bulunacağını duyurulmuştu. Açıklamada Pompeo'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Belçikalı bakanlarla görüşeceği belirtildi.

Reuters'a göre aslında Brüksel'de AB liderleriyle görüşmeler ve Lüksemburg ziyareti de vardı. Ancak ziyaret resmen duyurulmadan önce, Lüksemburg yönetimi Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump yönetiminden herhangi bir yetkiliye görüşmek istemediğini duyurdu. AB liderleri de benzer bir tutum alınca, Pompeo'nun turunun kapsamı daraltıldı.

Stoltenberg'le görüşeceği duyurulan Pompeo'nun NATO binasında kamuoyuna açık herhangi bir planı da olmayacak.

Pompeo ve Stoltenberg, Stoltenberg'in evinde bir yemek yiyecek.

6 Ocak'ta Trump'ın destekçilerine Kongre'ye yürüme çağrısı yaptığı konnuşmanın ardından çıkan olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti. Pompeo "şiddeti kınadığını" açıklasa da Başkan Trump'ın olaylardaki sorumluluğa dair bir ifade kullanmadı.

Olayların ertesi günü, küçük ancak zengin NATO üyesi Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Trump için "suçlu" ve "piromanyak" ifadelerini kullanmıştı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun ziyaretinin olaylardan sonra iptal edildiğini doğruladı. Ancak AB, yorum vermekten kaçındı.

İran'a El Kaide suçlaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Avrupa ziyareti öncesi Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konnuşmada da İran'ı "El Kaide'nin yeni merkezi olmakla" suçladı:

" Afganistan'da dağlarda saklanan El Kaide, bugün bunun aksine İran rejiminin kuvvetli koruması altında çalışıyor."

Ancak Pompeo bu iddiası için herhangi bir kanıt göstermedi.

Açıklamanın ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Kuba'yı terör listesine almaktan İran'la ilgili kurmaca El Kaide iddialarına, Sayın 'yalan söyleriz, kandırırız, çalarız' felaket kariyerini daha fazla savaş kışkırtıcılığıyla acınası şekilde sonlandırıyor. Kimse aptal yerine konmuyor. 9 Eylül teröristlerinin tümü Bakan Pompeo'nun en sevdiği Orta Doğu ülkelerinden geldi, hiçbiri İran'dan değildi." ifadelerini kullandı.

Kasım 2020'de El Kaide'nin ikinci ismi Abdullah Ahmed Abdullah'ın (Ebu Muhammed el Masri) ABD'nin talebi üzerine İsrail ajanları tarafından Tahran'da öldürüldüğü haberleri çıkmış; İran bu iddiaları yalanlamıştı.

Pompeo, bu olayı hatırlatarak el Masri'nin 7 Ağustos'ta öldürüldüğünü teyit ettiklerini söyledi ancak daha fazla detay vermedi:

"Masri'nin İran'daki varlığı bizi bugün bu noktaya getirdi. El Kaide yeni bir karargahı var: İran İslam Cumhuriyeti.

"İran-El Kaide ekseni ulusların güvenliğine ve Amerikan anavatanına tehdit oluşturuyor, bu sebeple harekete geçiyoruz."

Pompeo, El Kaide'nin İran'da olduğuna bazı isimlerinin "yabancı teröristler listesine" alınabileceğini söyledi.

ABD Kongresi'ne saldırı: Avrupa Birliği liderleri 'Pompeo ile görüşmeyi iptal etti'

Avrupa Birliği, Mike Pompeo, Lüksemburg, Reuters, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Kongresi'ne saldırı: Avrupa Birliği liderleri 'Pompeo ile görüşmeyi iptal etti' - Son Dakika Dünya

BBC

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