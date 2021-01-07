ABD Kongresi'ne saldırıyı dünya liderleri nasıl yorumladı?

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin, polis barikatını aşarak Joe Biden'ın seçim zaferinin tescili için toplanan Kongre'nin binasına girmesi ve sonrasında yaşananlara dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Birçok dünya lideri yaşananları "dehşet verici" diye nitelendirdi ve "demokrasiye saldırı düzenlendiğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olanlardan üzüntü duyduğunu belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da en sert tepki doğrudan Trump'ı suçlayıcı bir mesaj yayımlayan Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan gelirken, Türkiye'nin "taraflara itidal çağrısı" yaptığı mesajı ABD televizyonlarında ilgiyle aktarıldı.

ABD yönetiminin tanımadığı Venezuela'nın hükümeti ise Washington'un başka ülkelerde kışkırttığı şeylerin bu kez kendi başına geldiğini belirtti.

İngiltere: Utanç verici manzaralar

Gelişmelere ilk tepki verenler arasında Avrupalı liderler vardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson mesajında ABD Kongresi'nde "utanç verici manzaralar" yaşandığını söyledi. Johnson, "Amerika Birleşik Devletleri dünyada demokrasiyi temsil ediyor. İktidarın barışçı ve kuralına uygun şekilde devri hayati önem taşıyor" dedi.

Almanya: Trump seçmenin iradesine saygı göstermeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise yaşananların "demokrasi düşmanlarını" sevindirdiğini söyledi. Maas, "Trump seçmenin iradesine saygı göstermeli" dedi.

Olaylara kışkırtıcı söylemlerin yol açtığını kaydedern Maas, "Trump ve destekçilerinin Amerikan seçmeninin kararını artık kabul etmesi ve demokrasinin üzerinde tepinmeye bir son vermesi gerekiyor" dedi.

Fransa: Demokrasilerimizin gücüne inanıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Twitter'dan yayımladığı video mesajında dünyanın en eski demokrasilerinden birinde "görevi bırakan başkanın destekçilerinin seçimin meşru sonuçlarına meydan okumak için şiddete başvurduğunu" söyledi.

Macron, "Demokrasilerimizin gücüne inanıyoruz. Amerikan demokrasisinin gücüne inanıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'de yönetimin barışçı bir şekilde seçilen başkan Joe Biden'a devredileceğinden emin olduğunu söylerken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, seçimi kazanan Biden ile çalışmayı dört gözle beklediklerini kaydetti.

İsrail: ABD bu saldırıyı püskürtür

Trump yönetiminin en yakın müttefiklerinden İsrail'in mesajı ise Dışişleri Bakanı düzeyinde geldi.

ABD'nin kuruluşundan bu yana demokrasinin meşalesi olduğunu kaydeden İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi Twitter mesajında, "Amerikan halkı ve seçilmiş temsilcilerinin bu saldırıyı nasıl püskürteceklerini bildiklerine, ülkelerinin üzerinde inşa edildiği değerleri savunmayı sürdüreceklerine eminim" dedi.

Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Hindistan'dan da, başbakan düzeyinde, yaşananlar karşısında üzüntülerini bildiren ve yönetimin barışçı bir şekilde el değiştirmesinin dilendiği mesajlar yayımlandı.

Çin ise ABD'deki vatandaşlarından kalabalık yerlerden uzak durmalarını ve temkinli hareket etmelerini istedi.

Türkiye: Tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz

Washington'daki olayların üzerinden birkaç saat geçmeden Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımlayarak gelişmeleri endişeyle izlediğini bildirdi. Açıklamada, "ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Türk vatandaşlarına kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durma çağrısı yaptı.

Rus diplomat, Ukrayna'da yaşananları hatırlattı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki büyükelçi yardımcısı Dimitri Polyanski ise Washingon DC'deki olayları Ukrayna'da 2014'de yaşananlarla karşılaştırdığı Twitter mesajında, "Meydan'dakilere (Ukrayna'da gösterilerin yapıldığı alanın adı) çok benzer fotoğraflar geliyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın, 2013'de Ukrayna'da, Rusya yanlısı Devlet Bakanı Viktor Yanukoviç karşıtı göstericilere yiyecek dağıtmasına atıfta bulunan Polyanski, "Arkadaşlar soruyor, acaba bu göstericilere de yiyecek dağıtan olacak mı?" diye yazdı.

Rusya yanlısı Yanukoviç, 2014 yılında kitlesel gösterilerle devrilmiş ve Moskova bu konuda ABD'yi ve müttefiklerini suçlamıştı.