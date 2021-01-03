ABD Kongresi'nin 117. dönemi için seçilen üyeler yemin etmeye başladı - Son Dakika

ABD Kongresi'nin 117. dönemi için seçilen üyeler yemin etmeye başladı.

ABD Kongresi'nin 117. dönemi için seçilen üyeler başkent Washington DC'de ilk kez toplanarak, yemin etmeye başladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile Senato Başkanı Cumhuriyetçi Mitch McConnel'ın yeni kongre üyelerini gün boyunca yeminlerini ettirecek.

ABD tarihinin 121 kişi ile en fazla kadın meclis üyesinin yanı sıra beyazlar dışında pek çok farklı etnik guruptan vekili barındıracak olan 117. dönem kongresinde ilk Kore kökenli kadın temsilci Demokrat Marilyn Strickland, ilk Kızılderili kadın temsilci Cumhuriyetçi Yvett Herrell de yer alacak.

Temsilciler Meclisinde iki parti arasındaki fark demokratlar lehine olsa da ilk defa fark bu kadar azaldı. Georgia eyaletinde devam eden Senato seçimlerinden dolayı Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu koruyup koruyamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Yemin eden kongrenin ilk işi yeni Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Başkanını seçtikten sonra seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığının onaylamak olacak. Çarşamba günü bir araya gelecek yeni seçilmiş kongre, eyaletlerden gelen seçmen oylarını sayacak.

Ayrıca yeni kongrenin önünde Covid-19 salgını, salgının neden olduğu ekonomik kriz gibi birçok ciddi konu bulunuyor.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)