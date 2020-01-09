ABD Kongresi'nin Çin raporu: Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Kongresi'nin Çin raporu: Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz - Son Dakika Dünya

ABD Kongresi'nin Çin raporu: Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz

6 saat önce

ABD Kongresi'ne bağlı Çin Kongre-İcra Komisyonu (CECC) 2019 yılına ilişkin yayımladığı Yıllık İnsan Hakları Raporu'nda, "Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz" denildi

ABD Kongresi'nin Çin raporu: Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre bünyesinde faaliyet gösteren Çin Kongre-İcra Komisyonu (CECC) 2019 yılına ilişkin yayımladığı Yıllık İnsan Hakları Raporu'nda, Çin'e yaptırım uygulanmasını istedi. ABD'li yetkililere ticari müzakereler dahil olmak üzere Pekin'le olan ilişkilerde hak ihlallerini göz önünde bulundurulması çağrısında bulundu.


ABD Kongresi tarafından 20 yıl önce kurulan ve Çin'deki insan hakları ihlalleri ile hukukun üstünlüğüne bağlı olunup olunmadığını izleyen kurum, hazırladığı raporu ABD Başkanı ve Kongre'ye sunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:21 
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