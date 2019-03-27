ABD
Kongresi, Rus doğalgazının Avrupa
'ya sevkiyatının önüne geçilmesine yönelik adımlar atılmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısı, Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinin, doğalgaz ve petrol satın alırken " Moskova
'nın çıkarlarına hizmet etmemeleri" yönünde ikna edilmelerini öngörüyor. Moskovski Komsomolets
gazetesinin haberine göre Washington
, bunun "Avrupa devletlerinin enerji güvenliklerinin sağlamlaştırılması" için gerekli bir adım olduğunu öne sürüyor. ABD'nin aynı zamanda, Avrupa doğalgaz pazarının bir bölümünü Rusya
'nın elinden almayı hedeflediği belirtiliyor.
Yasa tasarısı, Avrupa'nın Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığının azaltılmasının, bu pazarda rekabetin artırılmasının, ABD'li şirketlerin Avrupa'nın enerji altyapısına yatırımlarının ve ABD'den Avrupa'ya yakıt ihracatının artırılmasının sağlanması gibi maddeler içeriyor.
Avrupa'nın yakıt ithalatında Rusya'nın payı 2018 yılında yüzde 36,7 olarak kaydedildi. Rusya, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışında ABD'yi ve Katar
'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'nın "Yamal SPG" projesinden Avrupa'ya şubat ayı boyunca 1,41 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yapıldı.
The post ABD Kongresi onayladı: "ABD, Avrupa doğalgaz pazarında Rusya'nın önüne geçecek"
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