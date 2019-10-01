ABD Kongresi, Trump'ın avukatını

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında konuştuğu iddiasıyla ifadeye çağırdı.



Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler ve İstihbarat Denetim komiteleri tarafından ayrı ayrı yapılan çağrıda Guliani'den, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'dan "Demokrat Joe Biden ve ailesini soruşturmalarını istediği" iddia edilen telefon görüşmesi hakkında bilgi vermesi istenildi.