ABD Kongresi, Trump'ın avukatını "Ukrayna" konusunda ifadeye çağırdı
1 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında konuştuğu iddiasıyla ifadeye çağırdı.
ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında konuştuğu iddiasıyla ifadeye çağırdı.
Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler ve İstihbarat Denetim komiteleri tarafından ayrı ayrı yapılan çağrıda Guliani'den, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'dan "Demokrat Joe Biden ve ailesini soruşturmalarını istediği" iddia edilen telefon görüşmesi hakkında bilgi vermesi istenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:46
ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Ukrayna krizi nedeniyle mahkemeye çağrıldı Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley oldu Vatikan, "Papa Francesco şeytanın adamı" diyen derneğe kayyum atadı