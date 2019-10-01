Son Dakika Haberleri: ABD Kongresi, Trump'ın avukatını "Ukrayna" konusunda ifadeye çağırdı
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ABD Kongresi, Trump'ın avukatını "Ukrayna" konusunda ifadeye çağırdı

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında konuştuğu iddiasıyla ifadeye çağırdı.

ABD Kongresi, Trump'ın avukatını

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında konuştuğu iddiasıyla ifadeye çağırdı.


Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler ve İstihbarat Denetim komiteleri tarafından ayrı ayrı yapılan çağrıda Guliani'den, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'dan "Demokrat Joe Biden ve ailesini soruşturmalarını istediği" iddia edilen telefon görüşmesi hakkında bilgi vermesi istenildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:46 
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