Son Dakika Haberleri: ABD Kongresi Trump'ın yaptırımlarını yetersiz buluyor
Son Dakika Dünya ABD Kongresi Trump'ın yaptırımlarını yetersiz buluyor

ABD Kongresi Trump'ın yaptırımlarını yetersiz buluyor

31 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konuşulurken Trump yönetimi tarafından açıklanan ilk yaptırım kararları konuyla yakından ilgilenen Kongre üyelerince yetersiz bulundu.

ABD Kongresi Trump'ın yaptırımlarını yetersiz buluyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konuşulurken Trump yönetimi tarafından açıklanan ilk yaptırım kararları konuyla yakından ilgilenen Kongre üyelerince yetersiz bulundu.


Temsilciler Meclisi Meclis Başkanı Nancy Pelosi yazılı bir açıklama yayınlayarak yaptırımlara yönelik başkanlık kararnamesinin tatmin edici olmadığını ve bölgedeki insani krizi durdurmaya yeterli olmadığını ifade ederek şunları belirtti Açıklaması

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:42 
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