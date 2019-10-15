ABD Kongresi Trump'ın yaptırımlarını yetersiz buluyor
31 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konuşulurken Trump yönetimi tarafından açıklanan ilk yaptırım kararları konuyla yakından ilgilenen Kongre üyelerince yetersiz bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konuşulurken Trump yönetimi tarafından açıklanan ilk yaptırım kararları konuyla yakından ilgilenen Kongre üyelerince yetersiz bulundu.
Temsilciler Meclisi Meclis Başkanı Nancy Pelosi yazılı bir açıklama yayınlayarak yaptırımlara yönelik başkanlık kararnamesinin tatmin edici olmadığını ve bölgedeki insani krizi durdurmaya yeterli olmadığını ifade ederek şunları belirtti Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:42
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