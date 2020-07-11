ABD Kongresi üyelerinden Kanada'ya "sınırı açın" mektubu - Son Dakika

ABD Kongresi üyeleri, Kanada'yı iki ülkenin ortak sınırını yeniden açmaya davet eden açık mektup yayımladı.

ABD Kongresinden 29 üyenin, Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair ve ABD İç Güvenlik Bakanı Chad Wolf'a hitaben yazdığı mektupta, Kanada-ABD sınırının aşamalı olarak yeniden açılması ve mevcut önlemlerin hafifletilmesi istendi.

Kongrenin Batı New York Bölgesi üyesi Brian Higgins'in internet sitesinde de yayımlanan mektupta, mevcut kara sınırı geçiş kısıtlamalarının 21 Temmuz'a kadar devam edeceği anımsatıldı.

Mektupta, "ABD Kuzey Sınırı kongre bölgelerini temsil eden üyeler olarak, topluluklarımızın güvenliğine öncelik vermenin önemini anlıyoruz. Ancak iki millet arasındaki sosyal ve ekonomik ortaklık, ileriye yönelik net bir yol gerektirmektedir. Kısıtlamaların nasıl değiştirileceğine dair bir planı olmayan 30 günlük devam eden uzatmalar, her iki topluluk için belirsizliği uzatır ve her yeni sona erme süresine yaklaştıkça gereksiz gerilim yaratır." ifadelerine yer verildi.

"Sınırlar, objektif ölçülere dayalı şekilde aşamalı açılmalı"

İki ülke arasındaki sınır kısıtlamalarını 30 günlük aralıklarla uzatmaya devam etmenin, ailelerin parçalanmasına neden olduğu da belirtilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"ABD ve Kanada'nın, derhal objektif ölçülere dayalı şekilde sınırın aşamalı olarak yeniden açılması için kapsamlı çerçeve oluşturmasını istiyoruz. Ayrıca iki ülkede aile bağları ile ABD topraklarında mülkiyeti olanların sınır geçişlerinin iki taraflı hafifletilmesi için uygun olabilecek herhangi bir geçici önlemin hemen değerlendirilmesini talep ediyoruz."

Kanada ile ABD arasındaki sınır, Kovid-19 salgınının başladığı martta zorunlu olmayan geçişler için önce 21 Haziran'a kadar kapatılmış, ardından da bu karar 21 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Sınırdan yalnızca ticari geçişlere izin veriliyor. Kanada'ya ticari olmayan giriş yapanlardan da 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları isteniyor.