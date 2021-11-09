ABD Kongresi üyelerinden Tayvan'a sürpriz ziyaret - Son Dakika

ABD Kongresi üyelerinden Tayvan'a sürpriz ziyaret

ABD Kongresi üyesi bir grup siyasetçi Çin ile ihtilaflı Tayvan'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Kongresi üyesi bir grup siyasetçi Çin ile ihtilaflı Tayvan'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Yerel medyadaki haberlere göre ABD donanmasına ait C-40A askeri nakliye uçağı, akşam Taipei Songşan Havaalanı'na indi. Uçağın 4 senatör, 2 Temsilciler Meclisi üyesi ve 7 danışmandan oluşan Kongre heyetini taşıdığı bildirildi. Tayvan'da hükümetin dış ilişkilerden sorumlu biriminin sözcüsü Joanne Ou, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gezinin ABD'nin adadaki fiili diplomatik temsilciliği işlevini gören Amerikan Enstitüsü tarafından organize edildiğini belirtti. Çin'den ziyarete tepki Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, yaptığı açıklamada, ziyareti kınarken, ABD'yi, Tayvan ve çevresinde tahrik edici eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Tan, "ABD tarafının eylemleri, Çin'i içişlerine müdahale etmekte ve egemenlik haklarına zarar vermektedir. Tayvan Boğazı'nda gerilimi arttıracak yıkıcı faaliyetlere derhal son verilmelidir." ifadelerini kullandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) teyakkuzda olduğunu belirten Tan, yabancı tarafların ve Tayvan bağımsızlık güçlerinin müdahalesine karşı gereken her türlü tedbirin alınacağını vurguladı. PLA Doğu Cephesi Komutanlığı da açıklamanın ardından Tayvan Boğazı çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurdu.

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