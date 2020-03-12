ABD Kongresi, ziyaretçilere kapatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Kongresi, ziyaretçilere kapatılıyor - Son Dakika Dünya

ABD Kongresi, ziyaretçilere kapatılıyor

6 saat önce

ABD Kongre Binası, koronavirüse karşı tedbir amaçlı 1 Nisan'a kadar kapatılıyor.

ABD Kongresi, ziyaretçilere kapatılıyor, System.String[]

ABD Kongre Binası, koronavirüse karşı tedbir amaçlı 1 Nisan'a kadar kapatılıyor.

Koronavirüsün ABD'de yayılmaya başlamasının ardından alınan tedbirler kapsamında, ABD Kongre Binası, bu akşamdan itibaren 1 Nisan'a kadar ziyaretçilere kapatılıyor. Yerel medya, sadece kongre üyelerinin, çalışanların, akredite olmuş gazetecilerin ve resmi ziyaretçilerin girişine izin verileceğini bildirdi.


Amerika Birleşik Devletleri, 1 Nisan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:47 Kaynak: DHA
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