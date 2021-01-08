Son dakika gündem: Kongre Polis Şefliği "Kongredeki olaylarda bir polisin öldüğü" bilgisini yalanladı - Son Dakika

ABD Kongre Polisi, Kongrenin Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan çatışmalarda yaralanan polis memurlarından birinin hayatını kaybettiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kongrenin ABD Başkanı Donald Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün öldüğü iddia edilmişti.

ABD Kongre Polisi İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Kongrede yaşanan olaylarda çok sayıda polis memurunun yaralandığı ve bazılarının hastanede tedavi edildiği ancak herhangi bir polis memurunun ölmediği bilgisi paylaşıldı.

Böylece olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının halen 4 olduğu ifade edildi.

Olayları kontrol altına almakta yetersiz kaldığı gerekçesi ile Kongre Polis Şefliği eleştirilere maruz kalmıştı.

Güvenlik zafiyetine ilişkin tartışmalar üzerine Kongre Polis Şefi Steven Sund'un görevinden istifa edeceği açıklandı. Kongre Polis Şefliği Sözcüsü Gus Papathanasiou, Sund'ın 16 Ocak'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığını tescillemişti.