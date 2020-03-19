ABD kongresinde korona virüs alarmı - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Güney Florida vekili Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart ve Utah eyaletinden Demokrat Parti temsilcisi Ben McAdams'ın korona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.



ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Florida eyaletinden Mario Diaz-Balart ile Utah eyaletinden Demokrat Parti temsilcisi Ben McAdams'a yapılan korona virüs (COVID-19) testi pozitif çıktı. ABD Temsilciler Meclisi Florida vekili Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart ve Utah eyaletinden Demokrat Parti temsilcisi Ben McAdams, korona virüsü testi pozitif çıkan ilk kongre üyeleri oldu. Yapılan açıklamada, kongre üyesi Diaz-Balart'ın hafta sonu yaptırdığı testin pozitif çıktığı bilgisini aldığı belirtildi. Diaz-Balart cumartesi gecesi ateş ve baş ağrısı dahil olmak üzere korona virüsü semptomları hissetmeye başladığında hastaneye gitti. Daha sonra Washington'da kalarak kendisini karantinaya almaya karar verdi.



"Herkesin daha iyi hissettiğimi bilmesini istiyorum" diyen Kongre üyesi Diaz-Balart yaptığı açıklamada, "Ancak, hastalanmayı önlemek ve bu virüsün yayılmasını hafifletmek için herkesin bunu son derece ciddiye alması ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) yönergelerini izlemesi önemlidir. Bu deneme dönemlerinde ülke olarak daha güçlü olmak için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Kendisini karantinaya aldığını açıklayan McAdams ise "Cumartesi günü soğuk algınlığı belirtileri gösterdim. Pazar günü doktorumla görüştükten sonra kendimi evimde karantinaya aldım" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON