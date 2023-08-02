ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı - Son Dakika
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ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı

02.08.2023 23:27

ABD'de polis, Kongre binasında silahlı saldırgan ihbarı alındığını ve bina içerisindeki herkesin bulundukları yere sığınması çağrısında bulundu. ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, araştırmanın devam ettiği ve doğrulanmış bir silah sesi raporu olmadığı belirtildi. Ağustos tatili nedeniyle çoğu Kongre üyesi binada bulunmazken, az sayıda personelin binada olduğu biliniyor.

ABD Kongre Binası Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine Senato ofis binaları içinde ve çevresinde polislerin arama yaptıkları bildirildi.Giriş ve çıkışları kapatıp arama yapan polis, daha sonra yaptığı açıklamada ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.

ABD KONGRE BİNASINDA SİLAHLI SALDIRGAN ALARMI

ABD'de polis, Kongre binasında muhtemel bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbar üzerine alarma geçti. Polis, senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı. Binaların içinde ve çevresindeki arama yapıldı.

HALKA "BÖLGEDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapıldı. Herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.

"ELİMİZDE DOĞRULANMIŞ BİR SİLAH SESİ RAPORU YOK"

Açıklamada, "Memurlarımız, ilgili bir 911 çağrısına yanıt olarak Senato Ofis Binaları içinde ve çevresinde arama yapıyor. Araştırmamız devam ettiği için lütfen bölgeden uzak durun." ifadelerini kullanarak, "Senato Binalarının içindeyseniz, muhtemel bir aktif tetikçi ihbarı alındığı için içerideki herkes olduğu yere sığınmalıdır. Şunu belirtmeliyiz ki elimizde doğrulanmış bir silah sesi raporu yok." denildi.

İHBAR SAHTE ÇIKTI

Washington Polis Departmanı Sözcüsü Hugh Carew yaptığı açıklamada, ihbarın sahte olduğunu ifade ederek, Kongre'de yapılan aramada herhangi bir silahlı saldırgan ya da yaralının bulunamadığını bildirdi.

Kaynak: İHA
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