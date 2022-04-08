ABD Kongresinden Biden'a "Ukrayna'ya Bayraktar ve benzeri İHA'lar verilsin" çağrısı - Son Dakika
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ABD Kongresinden Biden'a "Ukrayna'ya Bayraktar ve benzeri İHA'lar verilsin" çağrısı

08.04.2022 20:35
ABD Kongresinden Biden'a "Ukrayna'ya Bayraktar ve benzeri İHA'lar verilsin" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları (İHA) temin edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları (İHA) temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, Silahlı Hizmetler ve İstihbarat komitesi üyesi 44 vekilin imza attığı ve Biden'a 4 Nisan'da gönderilen mektuba ulaştı.

Vekiller, mektupta, ABD'nin ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya şu ana kadar önemli miktarlarda savunma yardımı yaptığını ve bu yardımların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'ya karşı sahada avantaj sağlayabilmesi noktasında Ukrayna'ya özellikle hava savunması için 3 başlık altında savunma desteği yapılmasının önemine dikkat çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"(Ukrayna'ya) daha geniş kapsamlı İHA'ların verilmesi önemlidir. Ukrayna'ya daha uzun menzile sahip Bayraktar TB-2 gibi gelişmiş İHA'lar temin edilmesi, onların Rus tedarik hatlarını sekteye uğratmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir."

Mektupta ABD yönetimine ayrıca Stinger ve benzeri füzelerin temin edilmesinin Ukrayna ordusuna hava savunması noktasında önemli katkı sağlayacağının altı çizildi.

Ayrıca Ukrayna ordusuna savaş uçakları verilmesi gerektiği ifade edilen mektupta, karadan havaya füze sistemlerinin de Ukrayna için kritik olduğu belirtildi.

Mektupta, Ukrayna'ya çeşitli başlıklar altında kara, hava ve deniz savunma sistemleri temin edilmesi gerektiğine yönelik maddeler de yer aldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongresinden Biden'a 'Ukrayna'ya Bayraktar ve benzeri İHA'lar verilsin' çağrısı - Son Dakika


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