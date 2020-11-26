ABD Kongresinden haksız yere işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar - Son Dakika

ABD Kongresinden haksız yere işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar

26.11.2020 00:39
ABD Kongresinden haksız yere işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar, System.String[]

NEW ABD Kongresinin, haksız yere ithamlara maruz kalarak işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar uzlaşma bedeli ödediği belirtildi.

NEW ABD Kongresinin, haksız yere ithamlara maruz kalarak işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar uzlaşma bedeli ödediği belirtildi.

New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi üyelerinin ofisinde teknik uzman olarak hizmet verirken haksız iddialarla sözleşmeleri feshedilen Pakistan kökenli 5 Amerikalıya 850 bin dolar ödeme yapıldı.

Çalışanlara yapılan ödemenin yeni ortaya çıktığına dikkat çekilen haberde Kongrenin ilk defa ayrımcılıkla ilgili bir davada bu kadar büyük bir para ödediğinin altı çizildi.

Habere göre, 2016'da o dönem Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Temsilciler Meclisinde, yaklaşık 30 kadar Demokrat milletvekiline yarı zamanlı teknik hizmet veren 5 Müslüman çalışan hakkında uygunsuz ekipman alımları yaptıkları iddialarıyla soruşturma açıldı.

İdari soruşturma devam ederken aşırı sağcı medyaya sızdırılan haberlerde, çalışanlara yönelik casusluk ithamları gündeme geldi ve bu kişilerin sözleşmeleri 2017'de Kongre tarafından feshedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Rusya Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'deki görüşmesi sırasında Kongredeki Pakistanlı çalışanların Demokrat yetkililerin e-postalarının çalınmasından sorumlu olabileceğini söylemesi üzerine ise söz konusu çalışanlar açık hedef haline geldi.

Trump'ın açıklamasıyla kendilerine yönelik tehdit ve tacizlerin arttığını söyleyen Müslüman çalışanlar, haklarındaki soruşturmada hiçbir somut delil bulunamamasının ardından siyasi, etnik ve dini ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunarak Kongre üyelerini dava etti.

NYT, dava sürerken çalışanların avukatı ile Temsilciler Meclisi İdare Komitesi başkanı Zoe Lofgren arasında ocakta uzlaşmaya varıldığını ve bu yaz 5 Müslüman çalışana sessiz bir şekilde 850 bin dolar uzlaşma bedeli ödendiğini yazdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, New York Times, Müslüman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongresinden haksız yere işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti Küfür tartışmasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak         
23:53
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur         
23:45
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?         
22:20
Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi         
21:35
Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti         
19:22
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 00:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Kongresinden haksız yere işine son verilen 5 Müslüman çalışanına 850 bin dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei