ABD Kongresinden koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak amacıyla yeni tasarı - Son Dakika
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ABD Kongresinden koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak amacıyla yeni tasarı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokrat vekiller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Amerikan halkının üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiyi azaltmak amacıyla yeni bir tasarı sundu.

ABD Kongresinden koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak amacıyla yeni tasarı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokrat vekiller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Amerikan halkının üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiyi azaltmak amacıyla yeni bir tasarı sundu.

Bugün oylanması beklenen tasarı, virüsten doğrudan etkilenen ABD vatandaşlarına ücretli hastalık izni ve işsizlik ödeneği gibi finansal destek sağlanmasını öngörüyor.

Özellikle salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran sektörlerde çalışan ve finansal açıdan zorluk yaşamaya başlayan vatandaşları kapsayacağı belirtilen tasarıda, sağlık sigortalarının genişletilmesi, düşük gelirli ailelere gıda yardımının artırılması ve ücretsiz koronavirüs testi sağlanması gibi imkanlar da sunuluyor.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, virüs ile mücadelede finansal ayağın büyük önem taşıdına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde test edilmesi gereken herkesin bu testleri ücretsiz almadığı sürece koronavirüs ile etkili bir şekilde mücadele edemeyiz. Çalışanlarımız, hastalığın yayılmasından kaçınmak için evde kalmak ve maaşlarını kaybetme lüksü olmayan aileleri arasında korkunç bir seçim yapmak durumunda olduğu için koronavirüs salgınını yavaşlatamıyoruz."

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden kolaylıkla geçmesi beklenen tasarının Senato tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:20 Kaynak: AA
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