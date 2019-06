ABD Kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda onaylanan ve Latin Amerika ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen kabul etti.Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada tasarı 102'ye karşı 305 oyla kabul edildi.Kongrede kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump 'ın masasına giden tasarı, mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla 4,6 milyar dolarlık bir fon ayrılmasını öngörüyor.Daha önce Senatodaki tasarıdan farklı olarak kendi yasa tasarılarını hazırlayacaklarını söyleyen Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi , bu kararını değiştirerek Senatodan gelen tasarıya destek verdiklerini açıkladı."Çocuklar her zaman önceliğimizdir." ifadesini kullanan Pelosi, yasanın bir an önce hayata geçmesini umduklarını belirtti.Önceki gün Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda yapılan oylamada 84 senatör tasarının lehinde, 8 senatör aleyhinde oy kullanmıştı. Meksika sınırındaki göçmen kriziGeçen yıl, Orta Amerika 'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.ABD-Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümü Amerikan kamuoyunda şiddetli tartışmalara neden olmuştu.Olayın ardından her iki parti de bir an önce özellikle mülteci çocukların şartlarının iyileştirilmesine yönelik acil adımlar atılması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.