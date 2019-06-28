ABD Kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay
55 dakika önce
ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda kabul edilen ve Latin Amerika ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen onayladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:18
ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda kabul edilen ve Latin Amerika
ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen onayladı.
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