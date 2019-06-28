Son Dakika Haberleri: ABD Kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay
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ABD Kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay

55 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda kabul edilen ve Latin Amerika ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen onayladı.

ABD Kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay, System.String[]
ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda kabul edilen ve Latin Amerika ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen onayladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:18 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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