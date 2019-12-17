ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe - Son Dakika

ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe

6 saat önce

ABD Kongresinin, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına güvenlik gerekçesiyle örmeyi planladığı duvarın inşası için 1,37 milyar dolarlık bir ödenek paketini onayladığı bildirildi.

ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe, System.String[]

ABD Kongresinin, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına güvenlik gerekçesiyle örmeyi planladığı duvarın inşası için 1,37 milyar dolarlık bir ödenek paketini onayladığı bildirildi.

ABD'de The Hill gazetesinde yer alan habere göre, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi ile Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senato arasında sınır güvenliği paketi konusunda anlaşmaya varıldı.

Haberde, sınır güvenliğine ilişkin söz konusu rakamın Amerikan federal hükümetinin 2020 mali yılı bütçe tasarısına eklendiği kaydedildi.

Senatonun Trump tarafından duvar için istenen 5 milyar dolarlık bir bütçe paketini onaylamasına rağmen Temsilciler Meclisinin bu rakamı kabul etmediği, ancak ABD hükümetinin tekrar kapanmaması için 1,37 milyar dolarlık rakamda anlaşma sağladıkları belirtildi.

Trump duvarda ısrarcı

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek Başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.

Meksika sınırındaki göçmen krizi

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

Trump ise göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye yol açmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe - Son Dakika
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