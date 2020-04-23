ABD Kongresine Çin'e karşı ikinci askeri yatırım tasarısı sunuldu - Son Dakika
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ABD Kongresine Çin'e karşı ikinci askeri yatırım tasarısı sunuldu

6 saat önce

ABD'nin Arkansas Eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, Çin'e karşı pasifik bölgesinde kullanılmak üzere 43 milyar dolarlık askeri yatırım öngören bir yasa tasarısını Senatoya sundu.

ABD Kongresine Çin'e karşı ikinci askeri yatırım tasarısı sunuldu, System.String[]

ABD'nin Arkansas Eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, Çin'e karşı pasifik bölgesinde kullanılmak üzere 43 milyar dolarlık askeri yatırım öngören bir yasa tasarısını Senatoya sundu.

"Çin'in Yayılmasına Karşı Operasyonel Direnci Pekiştirme Yasası" başlığı ile sunulan tasarıda, yatırımın ana amacının "Çin'in ABD'yi pasifik bölgesinden atma çabalarına karşı koymak" olduğu belirtiliyor.

Tasarıda 43 milyar dolarlık yatırımın büyük bir kısmının 2021 savunma bütçesinden, geri kalanının ise yürürlükteki 2020 savunma bütçesi ve gelecek yıl sunulacak olan 2022 savunma bütçesinden sağlanması öngörülüyor.

Bu kapsamda bölgede konuşlandırılmak üzere Virginia sınıfı ve Columbia sınıfı iki nükleer denizaltı, bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) ve yeni nesil karada konuşlu gemisavar füzelerinin alınması teklif ediliyor.

Bunların yanı sıra, tasarıda, Çin'e karşı hava üstünlüğünün sağlanması için bölgeye konuşlandırılacak F-35 savaş uçaklarının alınması ve Boeing firmasının geliştirdiği yeni F-15EX tipi savaş uçağının üretimine hız verilmesi talep ediliyor.

Pekin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasından sorumlu tutulduğu tasarıda, ABD ve müttefiklerinin savunma şirketlerinin, salgından zarar görmemesi için 11 milyar dolarlık ek bütçe oluşturulması isteniyor.

Tayvan ile doğrudan askeri ilişki kurulması teklif ediliyor

Tayvan ile doğrudan askeri ilişki kurulması teklif edilen tasarıda, Tayvan'ın başkenti Taipei'ye general seviyesinde bir askeri ateşenin atanması öngörülüyor.

ABD, "Tek Çin" politikası kapsamında, Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak tanıyor.

Bölgedeki ABD müttefikleri ile ortak deney ve askeri tatbikatların artırılması teklif edilen tasarıda, bölgede "askeri tesis kurmak" ve "bilgi operasyonları yapmak" üzere 1,6 milyar dolarlık lojistik destek fonu ayrılması talep ediliyor.

Senatör Cotton'un sunduğu bu tasarıdan bir hafta önce, ABD Temsilciler Meclisine Çin'e karşı "Hint Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi"nin kurulması için yasa teklifi sunulmuştu.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mac Thornberry tarafından sunulan tasarıda, Caydırıcılık İnisiyatifi için "2021 bütçesinden 6,09 milyar doların ayrılması" talebinde bulunulmuştu.

ABD, uzun zamandır Çin'i "öncelikli tehdit" olarak görüyor ve diğer bölgelerdeki kuvvetleri pasifik bölgesine kaydırmaya çalışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:20 Kaynak: AA

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