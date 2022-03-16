ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy, uçuşa yasak bölge ve S-300'ler konusunda destek istedi - Son Dakika

ABD Kongresi ortak oturumunda kongre üyelerine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması ve S-300 gibi hava savunma sistemleri noktasında ABD'den destek istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çevrim içi oturumda bağlandığı ABD Kongresine savaşla ilgili son durumu ve savunma noktasındaki taleplerini anlattı.

Kongre üyelerinin konuşma başında ve sonunda ayakta alkışladığı Zelenskiy, ülkesinin tarihinin en zor döneminden geçtiğini vurgulayarak, Rusya'nın saldırıları karşısında tüm özgür dünyanın ve özellikle ABD yönetiminin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Şu anda ülkemizin kaderi tayin ediliyor, vatandaşlarımızın özgür olup olmayacağı ve demokrasiyi koruyup koruyamayacağımız tayin ediliyor." diyerek, verdikleri savaşın sadece Ukrayna değil demokratik değerlere inanan tüm toplumlar adına verilmiş bir savaş olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kongre üyelerine Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarını hatırlatan Zelenskiy, bu saldırılarda sadece Amerikalıların değil aynı zamanda Amerikan değerlerinin de saldırıya uğradığını, şu an Ukrayna'ya aynı şeylerin olduğunu kaydetti.

"Uçuşa yasak bölge isteği çok mu fazla?"

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine binlerce füze fırlattığını ve Ukrayna'da Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediği bir "teröre" neden olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların hayatlarını kurtarmak için Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istemek çok mu fazla? Rusya'nın ülkemizi terörize etmemesi için insani bir uçuşa yasak bölge istemek çok mu fazla? Eğer bunun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız size bir alternatif sunuyoruz ve S-300 ya da benzeri savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz."

ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'ya sağladığı desteklerden ötürü teşekkür eden ve bu desteklerin kendileri için hayati olduğunu dile getiren Zelenskiy, Rusya'ya uygulanan yaptırımların hafifletilmeden sürmesi gerektiğini ifade etti.

"Yaptırımlar devam etmeli" çağrısı

Zelenskiy, "Ülkemiz için bugünler en karanlık zamanlar, Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli. ABD'nin Rusya'da görev yapan yetkililere yönelik yaptırımları kaldırılmamalı." ifadesini kullandı.

Rusya'daki Amerikan firmalarının bu ülkeyi terk etmesi ve yeni yatırımlar yapmaması çağrısında da bulunan Zelenskiy, "Ukrayna'da halkımızı yok etmek için Rusya'nın sizden tek bir sent dahi almadığından emin olun." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için bir araya gelecek ülkelerin gerekirse savunma desteği, gerekirse yaptırım, gerekirse siyasi destek noktasında çaba gösterebileceğini söyleyerek, aksi takdirde Ukraynalıların ölmeye devam edeceğini belirtti.

"Ukraynalılar Avrupa'nın ve dünyanın değerleri için de savaşıyor"

Konuşmasının ortasında Ukrayna'daki yıkımı gösteren bir video izleten Zelenskiy, konuşmasını İngilizce olarak tamamladı.

Dünyaya liderlik yapması ve savaşı durdurması konusunda ABD yönetimine seslenen Zelenskiy, "Dünyanın lideri olmak demek barışın lideri olmak demektir. Ülkenizdeki barış artık sadece size ve halkınıza bağlı değil, hemen yanı başınızdakilere ve güçlülere de bağlı. Güçlü, zayıf demek değildir; güçlü olmak, cesur olmak ve kendi vatandaşlarınızın, dünya vatandaşlarının hayatları için savaşmaya hazır olmak demektir." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin sadece Ukraynalıları değil tüm dünyayı ilgilendirdiğine işaret eden Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar sadece kendi ülkesini savunmuyor, Avrupa'nın ve dünyanın değerleri için de savaşıyor. Neredeyse 45 yaşıma geldim ama benim kalbim bugün durdu, 100'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesiyle kalbim durdu." dedi.

ABD yönetimi ve NATO, Rusya ile savaşa girme riski dolayısıyla Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrine soğuk bakıyor.

Daha önce Polonya üzerinden Ukrayna'ya Sovyet yapımı savaş uçaklarını temin etme planı işe yaramayan ABD, son olarak Kiev'e Sovyet yapımı S-300 füzelerini temin noktasında girişimlerde bulunmuş ancak Washington, bu sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etmişti.