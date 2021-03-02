ABD Kongresine, muhtemel "Müslüman yasağı"nın engellenmesi için tasarı sunuldu - Son Dakika

ABD Kongresine, muhtemel "Müslüman yasağı"nın engellenmesi için tasarı sunuldu

02.03.2021 22:05
ABD Kongresine, muhtemel

ABD eski başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini engellemek için 2017 yılının başında getirdiği, "Müslüman yasağı" olarak bilinen uygulamanın gelecekte tekrar etmemesi için ABD Kongresine yeni bir tasarı sunuldu.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini engellemek için 2017 yılının başında getirdiği, "Müslüman yasağı" olarak bilinen uygulamanın gelecekte tekrar etmemesi için ABD Kongresine yeni bir tasarı sunuldu.

Temsilciler Meclisi Kaliforniya Demokrat milletvekili Judy Chu tarafından hazırlanan "Ulusal Kökene Dayalı Göçmen Olmayanlar için Ayrımcılığın Önlenmesi Yasası" tasarısı Kongre'ye getirildi.

"Yasak Yok" başlığı ile sunulan tasarının 137 Temsilciler Meclisi üyesi ve Delaware eyaleti Demokrat senatörü Chris Coons tarafından desteklendiği kaydedildi.

Chu, tasarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Müslüman yasağı milletimiz üzerinde nefret dolu bir lekeydi. Gerçek bir ulusal güvenlik kaygısından değil yalnızca bağnazlıktan esinlenen yasak, önyargıları, yabancı düşmanlığını ve İslamofobi'yi körüklerken sadece aileleri ayırmaya hizmet etti." ifadesini kullandı.

Gelecekte benzeri yasakları engellemeyi hedefliyor

Benzeri önyargılı yasakların tekrar politika haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Chu, "Bu nedenle bir kez daha kanunlarımızı güncellemek için 'Yasak Yok' tasarısını sundum. Böyle geniş tabanlı yasaklar olmadan önce bir tehdidin gerçek kanıtını talep edecek olan bu yasa tasarısı, gelecekteki başkanların insanları yalnızca dinleri nedeniyle yasaklayamayacaklarını garanti ediyor." ifadesine yer verdi.

Tasarının, din temelli ayrımcılığı yasaklamak için Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nı güçlendirmeyi ve gelecekteki benzeri uygulamaları engellemek için ABD başkanının aşırı geniş yürütme yetkisini sınırlandırarak kuvvetler ayrılığını yeniden sağlamayı hedeflediği aktarıldı.

Chu, aynı başlıktaki "Yasak Yok" adlı yasa tasarısının ilk versiyonunu, Trump'ın imzaladığı kararname ile bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını için ilk kez 10 Nisan 2019'da Kongre'ye sunmuştu.

Tasarı 22 Temmuz 2020'de Temsilciler Meclisi'nde 183'e karşı 223 ile kabul edilmiş, ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da kalmıştı.

Söz konusu ilk tasarı, Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağını uygulamayı kapsayan kararnamesine yönelik ABD Kongresine sunulan ilk karşı yasa tasarısı özelliğini taşıyordu.

Trump'ın seyahat yasağı

ABD eski Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konulmuş ancak Hawaii ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin "ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı" engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Haziran 2018'de Trump'ın 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak anayasaya uygun bulduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongresine, muhtemel 'Müslüman yasağı'nın engellenmesi için tasarı sunuldu - Son Dakika


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