Son Dakika Haberleri: ABD Kongresine Sözde "Ermeni Soykırımı" Tasarıları Sunuldu

ABD Kongresine Sözde "Ermeni Soykırımı" Tasarıları Sunuldu

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna, 1915 olaylarının sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına ilişkin birer karar tasarısı sunuldu.

ABD Kongresine Sözde
ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna, 1915 olaylarının sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına ilişkin birer karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edildi.

Meclisin, ABD hükümetini sözde soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil sözde Ermeni soykırımına ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedildi.

Diğer taraftan New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ile Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz tarafından aynı konuda bir karar tasarısı da Senatoya sunuldu.

Senatoya sunulan karar tasarısı ile Temsilciler Meclisine sunulan karar tasarının metninin birebir aynı olması dikkati çekti.

ABD Kongresinde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunulabiliyor.

Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra ABD Başkanının imzasıyla kanunlaşıyor.

Karar tasarılarının kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak kongrenin bir konudaki görüşünü yansıtıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:29 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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