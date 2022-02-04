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ABD Kongresine, Tayvan'ın Washington ofisinin adının değiştirilmesi için tasarı sunuldu - Son Dakika

ABD Kongresine, Tayvan'ın Washington ofisinin adının değiştirilmesi için tasarı sunuldu

04.02.2022 20:07
ABD Kongresine, Tayvan'ın Washington ofisinin adının değiştirilmesi için tasarı sunuldu

ABD Kongresine, Tayvan'ın Washington'daki "Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsil Ofisi'nin" isminin "Tayvan'ın Washington Temsilciliği" olarak değiştirilmesi için yasa tasarısı sunuldu.

ABD Kongresine, Tayvan'ın Washington'daki "Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsil Ofisi'nin" isminin "Tayvan'ın Washington Temsilciliği" olarak değiştirilmesi için yasa tasarısı sunuldu.

ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerin bir araya gelerek sundukları "Tayvan Temsilcilik Ofisi Yasası" adlı tasarıda, Washington'daki "Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsil Ofisi'nin" isminin "Tayvan'ın Washington Temsilciliği" olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Tasarının destekçilerinden Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce benzeri görülmemiş uluslararası gerginliğin yaşandığı ve Pekin'in Tayvan'a sürekli baskı yaptığı bir dönemde, bu önemli yasa tasarısı ABD'in Tayvan'a kritik desteğinin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Taipei yönetimi ile resmi olmayan diplomatik ilişkileri bulunan ABD, Tayvan'ın önemli silah sağlayıcısı konumunda.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongresine, Tayvan'ın Washington ofisinin adının değiştirilmesi için tasarı sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Kongresine, Tayvan'ın Washington ofisinin adının değiştirilmesi için tasarı sunuldu - Son Dakika
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