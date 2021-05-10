ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Tlaib: "Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor" - Son Dakika

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Tlaib: "Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor"

10.05.2021 19:57
ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Tlaib:

ABD'de Filistin asıllı Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan olaylara ilişkin, "Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor.

ABD'de Filistin asıllı Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan olaylara ilişkin, "Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor. Filistinlilerin Kudüs'te evlerinden edildiğine şahit olduğumuz şu anda mevcut İsrail lideri (Binyamin) Netanyahu'nun ırkçı ve şiddet yanlısı ajandası devam ediyor." dedi.

Tlaib, Washington DC merkezli Orta Doğu Enstitüsünün, İsrail'in 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin yıl dönümü öncesinde düzenlediği panelde konuştu.

Büyük Felaket anlamına gelen Filistin Nekbesinin tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tlaib, 1948'de 750 binden fazla Filistinlinin evlerinden ve topraklarından edildiğini söyledi.

Tlaib, "Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor. Filistinlilerin Kudüs'te evlerinden edildiğine şahit olduğumuz şu anda mevcut İsrail lideri Netanyahu'nun ırkçı ve şiddet yanlısı ajandası devam ediyor." ifadesini kullandı.

Filistin'in yaşadığı acıların ve tarihinin İsrail anlatıları ile silinmeye çalışıldığını dile getiren Tlaib, "Atalarım, ailem ve Filistin'in tarihi hiçbir engel ve yalan olmadan anlatılmayı hak ediyor. Dünya müdahale etmeksizin izlerken, onların halen Nekbe'den acı çektiklerini dünyaya açıklama hakları var." değerlendirmesinde bulundu.

Evlerine ve topraklarına el konulan Filistinlilerin acılı yolculuğunun devam ettiğini belirten Tlaib, bu sürdürülemez ve hayal edilemez koşullar altında büyüyen Filistinli çocuklarda, bu acıların travmalarının görülebildiğini kaydetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve İsrailli insan hakları örgütlerinin raporlarında Tel Aviv yönetimin ırk ayrımı ekseninde ülkeyi "apartheid" yöntemi ile yönettiğine dair değerlendirmeler bulunduğuna işaret eden Tlaib, "Tereddütsüz bir şekilde, ülkemizden (ABD), İsrail'e sağladığı koşulsuz yardımların Filistinlilerin hayatlarının izlerini silmeyi ve milyonlarca mültecinin hakkının inkar edilmesini sağladığını, apartheid politikaları cesaretlendirdiğini kabul etmesini talep etmeliyiz." görüşünü paylaştı.

Filistin'in büyük felaketi Nekbe

İsrail'in, 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu ve bu tarih Filistinlilerce Nekbe olarak anılıyor.

Bugün evlerinden tahliye edilme tehdidiyle karşı karşıya kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanların hikayesi, Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan Nekbe'ye (Büyük Felaket) kadar uzanıyor.

İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe felaketinde evsiz kalan 28 sığınmacı aile, Batı Şeria'nın Ürdün gözetiminde olduğu yıllarda Şeyh Cerrah'a yerleştirildi.

Filistinli aileler, Ürdün İnşaat ve Bayındırlık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) vardığı anlaşma gereği 1956'da söz konusu mahallede iskan edildi.

Son dönemde mahalleyi tamamen ele geçirmeye ve burada bir yerleşim birimi kurmaya çalışan İsrail ve Yahudi yerleşimciler, sahte belgeler yayımlamak dahil her türlü gayrimeşru yola başvuruyor.

Nekbe'de yurtlarından sürülen Filistinli aileler ise Ürdün aracılığıyla iskan edildikleri Şeyh Cerrah'tan da tehcir edilerek, ikinci kez mülteci durumuna düşmek istemiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Tlaib: 'Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor' - Son Dakika


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