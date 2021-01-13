ABD Kongresinin koridorlarında Ulusal Muhafızların yerlerde yattığı görülen fotoğraflar gündem oldu - Son Dakika

ABD Kongresinin koridorlarında Ulusal Muhafızların yerlerde yattığı görülen fotoğraflar gündem oldu

13.01.2021 19:57
ABD Kongresinin koridorlarında Ulusal Muhafızların yerlerde yattığı görülen fotoğraflar gündem oldu, System.String[]

ABD'nin başkenti Washington'da, Joe Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, Kongre binasının korunması için görevli Ulusal Muhafızların koridorlarda yerlerde yattığı görülen fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD'nin başkenti Washington'da, Joe Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, Kongre binasının korunması için görevli Ulusal Muhafızların koridorlarda yerlerde yattığı görülen fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapacağı yemin töreni için başkent Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Silahlandırılan Ulusal Muhafızlar, bina içerisine konuşlandırıldı.

Bu sabah ise Wall Street Journal Kongre Muhabiri Lindsay Wise'ın Twitter hesabından paylaştığı, Ulusal Muhafızların Kongre binası koridorlarında yerlerde yattığını gösteren fotoğraflar, ülke gündemini oluşturdu.

Daha sonra birçok muhabir de Kongre önünden ve içinden benzeri görüntüleri paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Joe Biden, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongresinin koridorlarında Ulusal Muhafızların yerlerde yattığı görülen fotoğraflar gündem oldu - Son Dakika


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