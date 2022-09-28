ABD'de 6 Ocak olaylarını soruşturan komite toplantısı kasırga nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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ABD'de 6 Ocak olaylarını soruşturan komite toplantısı kasırga nedeniyle ertelendi

28.09.2022 18:14
ABD'de 6 Ocak olaylarını soruşturan komite toplantısı kasırga nedeniyle ertelendi

ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi kanadında 6 Ocak 2021 düzenlenen Kongre baskınını soruşturmak için oluşturulan özel komitenin bugün yapacağı duruşma, Florida eyaletini vurması beklenen Ian Kasırgası nedeniyle ertelendi.

ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi kanadında 6 Ocak 2021 düzenlenen Kongre baskınını soruşturmak için oluşturulan özel komitenin bugün yapacağı duruşma, Florida eyaletini vurması beklenen Ian Kasırgası nedeniyle ertelendi.

Komite Başkanı Bennie Thompson ve Başkan Yardımcısı Liz Cheney, yaptıkları yazılı açıklamada, "Florida'nın bazı bölgelerini etkisi altına alan Ian Kasırgası nedeniyle 6 Ocak komitesi duruşmasının ertelenmesine karar verdik." ifadesini paylaştı.

Açıklamada, 6 Ocak soruşturma komitesinin çalışmalarının devam ettiği, bugünkü ertelenen duruşmanın ne zaman yapılacağı konusunda ise yakında bir tarih verileceği kaydedildi.

ABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturmak için Haziran 2021'de kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, şu ana kadar halka açık 8 duruşma gerçekleştirdi, gizli veya açık binden fazla kişinin ifadesini aldı ve 10 binlerce sayfa belgeyi inceledi.

Komite üyeleri, artık sona yaklaşan soruşturma sürecinde duruşmalarla ilgili detay vermekten kaçınırken uzmanlar komitenin şu ana kadar topladığı çok miktarda bilgiyi derlemenin zorluklarına işaret ediyor.

6 Ocak soruşturma komitesinin görev süresi bu yıl sonunda doluyor.

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Kaynak: AA

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