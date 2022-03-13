ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü - Son Dakika
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ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

13.03.2022 13:37

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav, Erbil kentine çok sayıda roket düştüğünü belirterek, roketlerin Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binası yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav, Erbil kentine çok sayıda roket düştüğünü belirterek, roketlerin Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binası yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde patlama sesleri yankılandı. IKBY'nin Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil kentine çok sayıda füzenin düştüğünü duyurdu. Füzelerin, Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti. IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Erbil'deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı" ifadelerini kullandı. Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü
ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü
ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Roket, Erbil, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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