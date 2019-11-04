ABD konvoyu böyle görüntülendi
7 saat önce
Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu daha sonra petrol yatakları için geri döneceklerini açıklamış ve ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşaltılan üslere geri dönme çalışmalarına başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:54 Kaynak: DHA
Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu daha sonra petrol yatakları için geri döneceklerini açıklamış ve ardından terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşaltılan üslere geri dönme çalışmalarına başlamıştı. ABD askeri konvoyu Rakka'nın kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı sınırında olan Ayn İsa'da görüntülendi. Dün çekilen görüntülerde ABD konvoyunda TIR'lara yüklenmiş çok sayıda iş makineleri, askeri teçhizat ve askeri araçlar görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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-ABD ordusuna ait askeri araçların oluşturduğu konvoyun görüntüsü
-TIR'larla taşınan askeri teçhizatlar ve iş makineleri
-Detaylar
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