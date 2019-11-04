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Son Dakika Güncel Abd konvoyu böyle görüntülendi

Abd konvoyu böyle görüntülendi

7 saat önce

ABD konvoyu böyle görüntülendiSuriye, (DHA) ? Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu daha sonra petrol yatakları için geri döneceklerini açıklamış ve ardından terör örgütü YPGPKK'nın işgalindeki bölgelerde boşaltılan üslere geri dönme çalışmalarına başlamıştı.

ABD konvoyu böyle görüntülendi

Suriye, (DHA) ? Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu daha sonra petrol yatakları için geri döneceklerini açıklamış ve ardından terör örgütü YPGPKK'nın işgalindeki bölgelerde boşaltılan üslere geri dönme çalışmalarına başlamıştı. ABD askeri konvoyu Rakka'nın kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı sınırında olan Ayn İsa'da görüntülendi. Dün çekilen görüntülerde ABD konvoyunda TIR'lara yüklenmiş çok sayıda iş makineleri, askeri teçhizat ve askeri araçlar görüntülendi.

Abd konvoyu böyle görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:05 Kaynak: DHA
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