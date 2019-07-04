Son Dakika Haberleri: ABD konvoyu Kamışlı üzerinden giderken görüntülendi
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ABD konvoyu Kamışlı üzerinden giderken görüntülendi

14 dakika önce

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı ilçesinden geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı ilçesinden geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoyda tırlar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Nusaybin'den de görülebilen konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerleyip gözden kayboldu.
(Abdullatif Altunkaynak/İHA)
ABD konvoyu Kamışlı üzerinden giderken görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
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