ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi
23 dakika önce
ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD
'nin, Irak
üzerinden Suriye
'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, dün gece Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
ABD tarafından gönderildiği belirtilen, üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 300 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Konvoy, Haseke'nin Türkiye
sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan Nusaybin'den görüntülenen konvoydaki araçların jeneratör ve iş makineleri de taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi. - Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:16 Kaynak: DHA
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