Son Dakika Haberleri: ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi

ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi

23 dakika önce

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi, System.String[]
ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD tarafından gönderildiği belirtilen, üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 300 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Konvoy, Haseke'nin Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan Nusaybin'den görüntülenen konvoydaki araçların jeneratör ve iş makineleri de taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:16 Kaynak: DHA

Irak, Suriye, Nusaybin, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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