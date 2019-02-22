Son Dakika Haberleri: ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi

ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi

1 saat önce

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi, System.String[]
ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü:

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Konvoydan görüntü

Konvoyda taşınan kamyonlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 284 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Irak, Suriye, Nusaybin, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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