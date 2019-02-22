ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi
1 saat önce
ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD
'nin, Irak
üzerinden Suriye
'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.
Görüntü Dökümü:
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Konvoydan görüntü
Konvoyda taşınan kamyonlar
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 284 MB
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:03 Kaynak: DHA
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