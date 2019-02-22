ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre, ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı

Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var

ABD, Huawei Sistemlerini Kullanan Ülkelere Resti Çekti

Son Dakika! HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu