ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi
7 dakika önce
ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:02 Kaynak: DHA
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