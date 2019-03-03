ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi
1 saat önce
ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, Kamışlı ilçesinden geçerken, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD
'nin, Irak
üzerinden Suriye
'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, Kamışlı ilçesinden geçerken, dün gece Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
ABD'ye ait olduğu belirtilen 300 TIR'dan oluşan konvoy, Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki TIR'ların vinç, akaryakıt tankerleri, iş makineleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin kullandığı kamyonetler ve jeneratör taşıdığı, bazı TIR'ların ise dorselerinin brandalı olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu. - Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:45 Kaynak: DHA
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