ABD Konvoyu, Nusaybin'den Görüntülendi

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.



ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü 200 araçlık konvoy, gece saatlerinde, Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki TIR'ların arasında akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu. - Mardin

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor

Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı

Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar