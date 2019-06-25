Son Dakika Haberleri: ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
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ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi

1 saat önce

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi, System.String[]
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü 200 araçlık konvoy, gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki tırların arasında, pikaplar, zıhlı araçlar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü.

Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
Mardin, Suriye, Nusaybin, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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