ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
1 saat önce
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
ABD'nin Irak
üzerinden Suriye
'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü 200 araçlık konvoy, gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki tırların arasında, pikaplar, zıhlı araçlar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu. - MARDİN
Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
Son dakika! ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır