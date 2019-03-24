ABD Konvoyunun Suriye'deki Hareketliliği Görüntülendi

ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoyun, Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden Irak yönüne ilerlemesi Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoyun, Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden Irak yönüne ilerlemesi Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.



Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönüne hareket eden 300 araçlık konvoyda, TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.



- Mardin

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