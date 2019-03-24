ABD Konvoyunun Suriye'deki Hareketliliği Görüntülendi
1 saat önce
ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoyun, Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden Irak yönüne ilerlemesi Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD
'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoyun, Suriye
'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden Irak
yönüne ilerlemesi Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönüne hareket eden 300 araçlık konvoyda, TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu. - Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:21 Kaynak: DHA
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