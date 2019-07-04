Son Dakika Haberleri: ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
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ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

52 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye giriş yapan konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü
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Konvoydan görüntü
TIR'lardan görüntü
Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:38 Kaynak: DHA
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