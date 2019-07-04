ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

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Mardin 'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye 'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi. ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye giriş yapan konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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