ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
52 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:38 Kaynak: DHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye giriş yapan konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü
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Konvoydan görüntü
TIR'lardan görüntü
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),
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