ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden Irak yönüne giderken görüntülendi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:45 Kaynak: İHA
'in Nusaybin
ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD'nin Irak
üzerinden Suriye
'ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden Irak yönüne giderken görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gündüz Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerek Irak yönüne doğru geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye üzerinden daha önce dolu olarak gece saatlerinde geçen konvoy, üstleri açık olan tırın boş olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerlediği görüldü. - MARDİN
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