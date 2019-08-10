Son Dakika Haberleri: ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
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ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

1 saat önce

IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinde geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi, System.String[]
IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinde geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Nusaybin ilçesinde görüntülenen 400 araçlık konvoyda, kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:40 Kaynak: DHA
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