ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
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IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinde geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:40 Kaynak: DHA
IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoy, Suriye
'nin Kamışlı kentinde geçerken Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak
yönünden geldiği belirlenen ve Nusaybin ilçesinde görüntülenen 400 araçlık konvoyda, kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.
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