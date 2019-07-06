ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi
1 saat önce
ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendiMARDİN - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden geçerken Irak yönüne giderken görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
ABD konvoyunun Suriye
'deki hareketliliği gündüz görüntülendi
MARDİN - Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD'nin Irak
üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden geçerken Irak yönüne giderken görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gündüz Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerek Irak yönüne doğru geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye üzerinden daha önce dolu olarak gece saatlerinde geçen konvoy, üstleri açık olan TIR'ın boş olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.
Volkanik Karacadağ'da bal hasadı başladı! Hedef 600 ton
Balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu
17 yaşındaki genç, Mardin'in ilk yerli otomobilini yaptı
ABD'de bir AVM'de patlama meydana geldi! Çok sayıda yaralı var