Abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi
23 dakika önce
IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçtiği sırada Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:37 Kaynak: DHA
IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçtiği sırada Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde gündüz saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği öğrenilen ve Nusaybin ilçesinden görüntülenen yaklaşık 100 araçlık konvoyda kapalı TIR ve kamyonetler gibi araçların yer aldığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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Konvoydan görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN(Mardin),
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB
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