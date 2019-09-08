Son Dakika Haberleri: Abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi
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Abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

1 saat önce

IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçtiği sırada Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi, System.String[]

IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçtiği sırada Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde gündüz saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği öğrenilen ve Nusaybin ilçesinden görüntülenen yaklaşık 100 araçlık konvoyda kapalı TIR ve kamyonetler gibi araçların yer aldığı görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:52 Kaynak: DHA
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