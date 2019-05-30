ABD: Körfez'deki saldırıların ardında İran vardı, deliller BMGK'ya sunulacak
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulacağını söyledi
Beyaz Saray
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:23
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, Birleşik Arap Emirlikleri
'nin (BAE) Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran
'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyine (BMGK
) sunulacağını söyledi.
Bolton, Orta Doğu
ile Kuzey Afrika
ülkelerinde Arapça yayın yapan, ABD
merkezli El-Hurra kanalında yer alan açıklamasında, "BAE sahilinde gemilere yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair deliller BMGK'ya sunulacak." dedi.
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