Son Dakika Haberleri: ABD: Körfez'deki saldırıların ardında İran vardı, deliller BMGK'ya sunulacak
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ABD: Körfez'deki saldırıların ardında İran vardı, deliller BMGK'ya sunulacak

49 dakika önce

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulacağını söyledi

ABD: Körfez'deki saldırıların ardında İran vardı, deliller BMGK'ya sunulacak, System.String[]
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulacağını söyledi.

Bolton, Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde Arapça yayın yapan, ABD merkezli El-Hurra kanalında yer alan açıklamasında, "BAE sahilinde gemilere yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair deliller BMGK'ya sunulacak." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:23 
Beyaz Saray, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Dünya
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