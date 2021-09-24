ABD, Körfez ülkeleriyle yakın çalışmaya devam edecek - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim krizi gibi çeşitli sorunlarla mücadelede, Körfez ülkeleriyle yakından çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Bakan Blinken'ın, New York'ta ABD- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı düzenlediğini kaydetti.

Toplantıda Blinken, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al-Zayani, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Blinken'in, ABD'nin barışçıl, güvenli ve müreffeh bir Orta Doğu'yu teşvik için bölge halkı ve hükümetleriyle paylaştığı menfaati vurguladığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin Kovid-19 salgını ve iklim kriziyle mücadele gibi çeşitli sorunlarla mücadelede, Körfez ülkeleriyle yakından çalışmaya devam edeceğine işaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Blinken'in bölgesel güvenlik ve istikrarı, ikili ticaret ve yatırımı destekleyen uzun süredir devam eden ortaklığa güvenini ifade ettiği belirtildi.