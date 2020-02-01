ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti - Son Dakika
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ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti

35 dakika önce

ABD, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etti. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, son günlerde Çin'i ziyaret eden tüm yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişine geçici yasak getirildiğini açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, hızla yayılan yeni tip koronavirüsünün ABD'de 6 kişide tespit edilmesinin ardından ülke genelinde "kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.

ÇİN'İ ZİYARET EDEN YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildiğini de açıklayan Azar, yeni tip koronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını söyledi.

ABD VATANDAŞLARI İSE KARANTİNADA TUTULACAK

Son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmiş ABD vatandaşlarına ise havalimanlarında virüs taraması yapılacağını belirten Azar, bu kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kaydetti. Çin'i seyahat etmiş yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik seyahat yasağı pazar günü yerel saat ile 17: 00'da yürürlüğe girecek.

ABD VATANDAŞLARINI ÇİN'DEN TAHLİYE ETMİŞTİ

ABD, ayrıca salgın sonrasında Vuhan'da bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye etmiş, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

KORONAVİRÜSTEN 231 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer birçok ülkeye yayılan virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle acil durum ilan etti
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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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