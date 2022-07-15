ABD Kovid-19'a karşı 4. aşı olarak Novavax'a acil kullanım onayı verdi - Son Dakika
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ABD Kovid-19'a karşı 4. aşı olarak Novavax'a acil kullanım onayı verdi

15.07.2022 00:46
ABD Kovid-19'a karşı 4. aşı olarak Novavax'a acil kullanım onayı verdi

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede Kovid-19'a karşı mücadele için 4'üncü olarak Novavax aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede Kovid-19'a karşı mücadele için 4'üncü olarak Novavax aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.

FDA'nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Novavax aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtilerek ABD'deki 18 yaşından büyükler için acil kullanımının onaylandığı belirtildi.

Novavax, 13 Temmuz itibarıyla verilen geçici onayla Pfizer-Biontech, Moderna ve Johnson & Johnson'dan sonra ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılabilecek 4'üncü aşı oldu.

Mevcut durumda daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmayanlarda 3 hafta arayla iki dozluk seri olarak uygulanabilecek aşının, daha önce Kovid-19 aşılarını tam yaptıranlar için hatırlatma dozu olarak tercih edilemeyeceği bildirildi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre hala, nüfusun yüzde 21,5'i Kovid-19'a karşı herhangi bir doz aşı yaptırmamış görünüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Kovid-19'a karşı 4. aşı olarak Novavax'a acil kullanım onayı verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Kovid-19'a karşı 4. aşı olarak Novavax'a acil kullanım onayı verdi - Son Dakika
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